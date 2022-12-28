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28 декабря 2022 года 09:51
Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $87-90/барр. в ближайшее время - ПСБ
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $87-90 за баррель в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent во вторник подрастали, оценивая новости по снятию ограничений из-за COVID-19 для туристов в КНР, ситуацию с переработкой в США в связи с непогодой. Подписание Россией указа об ответе на потолок цен также кратко сыграло в плюс котировкам нефти. Под конец торгов ближайший фьючерс растерял импульс к росту, а в среду утром наблюдается небольшое снижение. Тем не менее полагаем, что перспективы восстановления спроса в следующем году будут поддерживать цены на нефть. Ждем котировки нефти марки Brent в зоне $87-90 за баррель в ближайшее время", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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