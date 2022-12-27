"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции РусАла

Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 52 рублей за штуку на горизонте 9 месяцев, сообщается в материале.

"Бумаги эмитента в последнее время находятся под давлением. В первую очередь из-за коррекции цен на алюминий во второй половине 2022 года, а также из-за существенного укрепления курса рубля. Мы полагаем, что это временные трудности: долгосрочные позиции компании остаются достаточно прочными, а прогнозируемый нами разворот динамики курса национальной валюты уже в ближайшей перспективе позитивно отразится на финансовых результатах компании", - указывают эксперты "Открытие Research".

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