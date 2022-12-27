Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 65 руб./$1 в январе 2023г - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 65 руб./$1 в январе 2023 года, считают аналитики Sber CIB.

Если же ситуация с экспортом российской нефти не улучшится или станет хуже, рубль останется на текущих уровнях (около 70 руб./$1) или еще несколько ослабнет, говорится в обзоре экспертов инвестбанка.

"Рубль стал резко дешеветь в декабре, что было очень неожиданно для большинства участников рынка, так как в последние месяцы нацвалюта стабильно держалась около 60 руб./$1. Отчасти это было вызвано повышенным спросом на иностранную валюту из-за введения "потолка" цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, расширения санкций против России и геополитической напряженности. Однако за последние полгода подобные периоды повышенного спроса на валюту бывали не раз и не длились дольше двух недель. В ответ на повышенный спрос экспортеры начинали активно продавать валюту, и курс стабилизировался. В декабре ситуация в большей степени была вызвана недостаточным предложением валюты, - пишут аналитики в материале. - Дело в том, что экспортеры нарастили продажи валюты, только когда рубль достиг 70 руб./$1, хотя этого увеличения можно было ожидать раньше из-за предстоявших крупных налоговых и дивидендных выплат. Судя по всему, экспортеры перестраховывались и были готовы продавать большие объемы валюты только при достаточном ослаблении курса. Это говорит о том, что эффект от введения "потолка" цен на нефть мог быть более существенным, чем многие надеялись".

Будущее экспортных цен и объемов поставок российской нефти за рубеж на ближайшие месяцы пока не определено, но, по мнению аналитиков Sber CIB, цены и физические объемы экспорта российской нефти начнут постепенно восстанавливаться уже в январе 2023 года. "Похожую ситуацию можно было наблюдать весной, когда вводились первые в этом году санкции против России. Компании будут постепенно налаживать логистику, а спрос на нефть в мире в этом году будет поддерживаться за счет роста потребления в Китае после отмены карантинных ограничений. Неопределенность уменьшится, и экспортеры станут активнее продавать иностранную валюту: в январе им предстоит выплатить крупные дивиденды (на сумму 1,2 трлн рублей). Кроме того, спрос на иностранную валюту в начале нового года постепенно снизится", - указывают они.

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