Инвестбанк Синара снизил рейтинги акций ExxonMobil, Chevron, Cheniere Energy и ConocoPhillips

"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций ExxonMobil, Chevron Corp. и Cheniere Energy Inc. с "покупать" до "держать", а бумаг ConocoPhillips с "держать" до "продавать" в связи с ростом их котировок с лета текущего года, сообщается в аналитическом материале.

"В лучшем положении в 2022 году находились ExxonMobil и Chevron. Рост маржи нефтепереработки в текущем году из-за дефицита мощностей НПЗ позитивно сказался как на финансовых показателях вертикально интегрированных компаний, так и на динамике цены их акций. Цена на дизтопливо с начала года выросла на 35%, а на Brent только на 7%. В будущем году есть даже риск роста высокой маржи НПЗ, если мировой, преимущественно европейский, рынок столкнется из-за действия эмбарго ЕС со значительным снижением предложения со стороны РФ, - пишут эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Рост добычи нефти не основной приоритет, главное - сохранение FCF. Хорошим результатам нефтедобывающих компаний в 2023 году должно помочь сохранение высоких цен на нефть (средняя цена Brent в $100/барр. в 2022-2023 гг.) и нефтепродуктов, в то время как, по оценке Минэнерго США, добыча в США вырастет к декабрю 2023 года на весьма умеренные 2% (до 12,6 мбс) относительно ноября 2022 года. Компании США сохраняют баланс между максимизацией текущего денежного потока и наличием перспектив увеличения добычи в среднесрочной перспективе, из-за чего капзатраты в 2022 году существенно стали расти (у Chevron, к примеру, на 41% г/г за 9М22)".

"Проявляем осторожность в отношении Cheniere Energy Inc. Компания в своих заключенных контрактах занимает невыгодную позицию: по деривативам формируются убытки при росте котировок на мировом газовом рынке. Мы призываем инвесторов осторожно относиться к сильному показателю EBITDA, который у компаний корректируется на восстановление убытков по деривативам. Например, несмотря на отличный 3К22 (цена TTF +91% к/к), нетто-обязательства по деривативам у Cheniere Energy выросли более чем на 60% к/к до $14,0 млрд", - отмечают аналитики инвестбанка.

"Для вертикально интегрированных компаний рейтинг понижен до "держать". Мы не меняем текущие предпосылки по ценам энергоресурсов, поэтому целевые цены на горизонте 12 месяцев остаются прежними. Ввиду незначительного потенциала роста котировок рейтинги по акциям ExxonMobil и Chevron понижены с "покупать" до "держать". По акциям ConocoPhillips (компании, ориентированной на сегмент добычи) рейтинг снижен до "продавать" после роста цены акций в 2022 году. Мы также пересматриваем рейтинг с "покупать" до "держать" для Cheniere, акции которой выросли в стоимости на 18% с начала нашего анализа компании", - указывают эксперты в обзоре.

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