Sber CIB снизил прогнозную цену акций ЭЛ5-Энерго до 0,73 руб

Аналитики Sber CIB понизили прогнозную стоимость акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия") до 0,73 рубля за штуку на конец 2023 года, сообщается в материале инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Акции "ЭЛ5-Энерго" с начала 2022 года подешевели больше, чем в среднем бумаги электроэнергетического сектора. В основном это связано с тем, что инвесторы пока не учитывают в котировках возможное возобновление компанией дивидендных выплат в будущем. В октябре Enel объявила о закрытии сделки по продаже принадлежащих ей 56,4% акций "ЭЛ5-Энерго". В связи с тем что компания теперь принадлежит российским инвесторам, дивидендные выплаты, которые были отложены в 2022 году, могут возобновиться. Консервативно допускаем, что выплаты дивидендов начнутся в 2023 году, - пишут аналитики в комментарии. - Ранее компания сообщала, что планирует выплатить в 2023 году фиксированные дивиденды в размере 3 млрд рублей плюс 65% скорректированной чистой прибыли за 2022 год - по текущим прогнозам аналитиков, это составляет 0,136 руб. на акцию. В этом случае дивидендная доходность в 2023 году составит около 28%, а в 2024-2030 годах может достичь 20-30%".

Также эксперты Sber CIB полагают, что запуск Азовской ВЭС должен позволить удержать EBITDA эмитента в 2022 году на уровне 2021 года. При этом ввод в эксплуатацию Кольской ВЭС и завершение модернизации турбогенератора № 4 на Невинномысской ГРЭС в рамках программы модернизации тепловой генерации позволят в 2023 году увеличить EBITDA и скорректированную чистую прибыль соответственно на 61% и 57%, отмечают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.