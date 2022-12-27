Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции NRG Energy с целью $37,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"6 декабря NRG Energy объявила о покупке Vivint Smart Home за $2,8 млрд. Компания будет финансировать сделку за счет собственных и заемных средств. Данное приобретение позволит эмитенту ускорить реализацию стратегии роста, ориентированную на привлечение конечного потребителя через дополнительные каналы продаж, создать платформу для предоставления основных бытовых услуг, а также расширить бизнес-портфель за счет активов в сегменте солнечного оборудования, систем автоматизации и продуктов для умных домов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Поздняков. - Клиентская база объединенной компании в США может составить 7,4 млн. На наш взгляд, NRG Energy сможет реализовать эффект синергии от данной сделки ввиду наличия подобного опыта. Так, в 2020 году компания купила Direct Energy LP за $3,6 млрд, что в итоге стало успешным приобретением, позволившим эмитенту значительно улучшить операционные показатели. Если сделка 2020 года была нацелена на масштабное расширение генерирующих мощностей, то покупка Vivint, по всей видимости, позволит NRG зайти в смежный быстрорастущий сегмент дополнительных услуг. В то же время данное приобретение приведет к увеличению чистого долга NRG в 2023 году до $10,83 млрд с текущих $7,45 млрд. Однако, по заявлениям менеджмента, компания намерена погасить эти обязательства в ближайшие годы и уже к концу 2026 года снизить отношение чистого долга к EBITDA до 2,5-2,75х с прогнозируемых 3,35х по итогам 2023 года".

Компания также намерена сохранить дивидендную политику, согласно которой выплаты будут увеличиваться на 7-9% ежегодно, отмечает Поздняков. "В последние несколько лет дивиденды в среднем не превышали 22% чистой прибыли, поэтому мы оцениваем риск снижения выплат как незначительный. При этом уже в январе-марте 2023 года квартальный дивиденд может быть повышен до $0,375 против текущих $0,35, что обеспечит котировки драйвером роста в первом месяце наступающего года", - пишет аналитик в обзоре.

Оценка акций NRG по мультипликатору EV/EBITDA''2023 соответствует значению 5,5, что существенно ниже медианного отраслевого показателя (10,8). Безусловно, указывает эксперт Freedom Finance Global, маржинальность эмитента ниже, чем у сопоставимых компаний, однако при этом достаточно устойчива ввиду диверсифицированный базы генерирующих мощностей эмитента. "В сочетании с довольно высокой форвардной дивдоходностью (4,7%) это делает акции компании привлекательной идеей в секторе. В краткосрочной перспективе акции NRG Energy могут демонстрировать более сильную динамику в сравнении с другими коммунальными компаниями. При этом данный сектор выступает в качестве защитного", - отмечает Поздняков.

NRG Energy занимается производством, продажей и распределением энергии, предоставлением ряда сопутствующих услуг, а также разрабатывает инновационные решения, ведя деятельность преимущественно под торговыми марками NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream и XOOM Energy. Клиентская база компании в США и Канаде насчитывает примерно 5,5 млн, общий объем генерации электроэнергии составляет 16 ГВт.

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