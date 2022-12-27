Котировки акций Мечела могут вырасти примерно на 15% в 1-2К23 - ПСБ

Котировки акций "Мечела" могут подняться примерно на 15% от текущего уровня в течение первого-второго кварталов 2023 года на фоне ожидания дивидендов и благоприятной ситуации с ценами на сырье, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на коксующийся уголь в Китае на неделю выросла на 8%. Напомним, что в 2021 году 38% выручки сегмента добычи "Мечела" было сгенерировано в Китае. В этом и следующем году цифра будет ожидаемо больше благодаря переориентации европейских объемов. Цены на сталь в Китае относительно прошлой недели также выросли на 2-3%. И мы видим дальнейший потенциал к небольшому росту и в 1К23. Плюс ко всему на российском внутреннем рынке ожидаем сохранения высоких цен на сталь (+10-20% к экспортным). Это дополнительный фактор поддержки для стального сегмента бизнеса эмитента. Таким образом, "Мечел" - это интересная бумага на ближайшие 3-4 месяца, но риск высокий, акции компании волатильны", - пишут эксперты в обзоре.

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