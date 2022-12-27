"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 368,7 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью368,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 343,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Локально акции "Татнефти" показывают хороший уровень устойчивости к санкциям. Фокус на экспорте в Центральную Европу по нефтепроводу "Дружба" позволил эмитенту в текущем году нарастить добычу более чем на 4%. Кроме того, благодаря эффективной нефтепереработке компания стала одним из главных бенефициаров повышенных выплат по демпферу в I полугодии", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумаги находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 343,5 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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