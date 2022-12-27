"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lowe''s с целью $230

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lowe''s Cos. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,94%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Lowe''s показала хорошую отчетность. На фоне улучшения рентабельности менеджмент теперь ожидает более высокую прибыль при более низкой выручке из-за снижения прогноза по сопоставимым продажам. Улучшение эффективности операционной деятельности является положительным фактором", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги дважды протестировала уровень $220. В случае дальнейшего роста и пробоя этого уровня вероятно продолжение восходящего движения с целью $230. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

Lowe''s Cos. - американская компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для дома. Компания обслуживает более 14 млн покупателей в неделю. Всего сеть насчитывает более 1600 магазинов в США и Канаде.

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