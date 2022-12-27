S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3820-3890п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3820-3890 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Стохастические индикаторы находятся в нейтральной зоне и не подают четких сигналов. Однако если обратить внимание на часовой "тайм-фрейм", то можно отметить формирование "бычьей" дивергенции, что с учетом нахождения котировок около локальной поддержки и уровня Фибоначчи, а также ввиду пониженных объемов в последнюю торговую неделю года может свидетельствовать о возможности умеренного роста", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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