Реинвестирование дивидендов должно стать важным фактором поддержки для рынка акций в январе 2023г - БКС Экспресс

Реинвестирование дивидендов нефтяников и сетевых компаний должно стать важным фактором поддержки для рынка акций в январе 2023 года, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

Эксперт напоминает, что в январе ожидаются притоки средств от реинвестирования дивидендов нефтяников: "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Роснефти", "Татнефти". Совокупно компании выплатят около 1,1 трлн руб. в качестве дивидендов, из которых, по оценкам аналитика, на рынок может вернуться около 56-75 млрд руб.

"Кроме того, в начале января дивиденды также выплатят некоторые из дочек "Россетей". Здесь дивидендная масса будет меньше - около 14,5 млрд руб., реинвестировано может быть около 1-1,5 млрд руб., - указывает Пучкарев. - Реинвестирование дивидендов нефтяников и сетевых компаний должно стать важным фактором поддержки для рынка акций. Притоки довольно крупные - около 2-3 дней средних торговых оборотов по индексу Мосбиржи за последний месяц".

На взгляд стратега инвесткомпании, из голубых фишек с прицелом на долгосрочную перспективу особенно интересны:

- Сбербанк-ао: банк к концу 2022г вернулся к прибыли, ситуация нормализуется. Уже в 2023г, по мнению Пучкарева, есть вероятность выплаты дивидендов, пусть и небольших. Рекомендация - "покупать" с целью 240 руб./акц. на горизонте года.

- "Магнит": акции выглядят слабо в последнее время из-за отсутствия отчета за III квартал, неопределенности по дивидендам. Однако в долгосрочной перспективе компания, на взгляд эксперта, интересна за счет сильных финансовых результатов в 2022г и лидирующих позиций в отрасли. Рекомендация - "покупать" с целевой ценой 6900 руб./акц. на горизонте года.

- "РусАл": компания выигрывает от прошедшей волны ослабления рубля и продолжит сокращать долг. Кроме того, "РусАл" недавно вернулся к выплате дивидендов. Рекомендация - "покупать" с целевой ценой 63 руб./акц. на горизонте года.

- TCS Group: компания даже в максимально непростой 2022г оставалась прибыльной каждый квартал, подчеркивает аналитик. Высокие темпы роста клиентской базы сохраняются. рекомендация - "покупать" с целью 3700 руб./акц. на горизонте года.

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