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27 декабря 2022 года 09:45
Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, повышением на 0,1-0,2% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, повышением на 0,1-0,2%, в диапазоне 2145-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для позитивного открытия индекса Мосбиржи. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2140, 2120 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2190 пунктов. Позднее он с большой долей вероятности сумеет закрепиться около уровня 2150 пунктов или несколько выше", - отмечает Манжос. На взгляд эксперта, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-0ПРОГНОЗ
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