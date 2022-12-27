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27 декабря 2022 года 09:32
Индекс Мосбиржи останется в пределах диапазона 2100-2160пп до конца года - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи останется в пределах диапазона 2100-2160 пунктов до конца года, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. На взгляд аналитика, по индексу Мосбиржи общая картина пока остается нейтральной - он продолжает консолидироваться в боковом формате. Пока индекс укладывается в рамки торгового диапазона 2100-2160 пп. Вероятно, они останутся актуальными в ближайшие сессии. "В среднесрочной перспективе ключевые рубежи также не меняются. Сверху основным препятствием выступает уровень 2250п. Шансы дойти до него появятся в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника - 2070п. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990-2010пп", - пишет Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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