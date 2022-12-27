Укрепление рубля поддерживает спрос на ОФЗ - ПСБ

Укрепление рубля поддерживает спрос на ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"По итогам торгов в понедельник индекс цен гособлигаций вырос на 0,05%, - напоминает эксперт. - Доходность ОФЗ снизилась в среднем на 2 б.п. Рынок рублевых гособлигаций позитивно реагировал на восстановление нефтяных цен и укрепление рубля. При этом вышедшие в последние дни комментарии руководства ЦБР сдерживают оптимизм на рынке облигаций. Так, А. Заботкин и К.Тремасов отметили увеличение проинфляционных рисков в связи с ухудшением конъюнктуры внешних рынков и наблюдаемым ослаблением курса рубля. Кроме того, увеличение дефицита федерального бюджета может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Во вторник ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней".

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