Цена нефти может превысить уровень $90/барр. в начале 2023г - БКС Экспресс

Цена нефти может превысить уровень $90 за баррель Brent уже в начале 2023г, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Нефть после выходного понедельника дорожает, и к пятничным +3,7% во вторник добавляются еще 0,5%. Истекающий февральский контракт показывает $84,5/барр., а вот новый мартовский фьючерс уже перевалил за планку $85/барр. По нашим прежним оценкам, на нефтяном рынке продолжает развиваться ход вверх Brent в направлении $90/барр., уровень может быть достигнут уже в начале 2023г .Факторы за нефтебыков - падение нефтяных запасов и похолодание в США, снятие жестких барьеров пандемии в КНР, вероятное сокращение добычи Россией в ответ на планку цен и европейское морское нефтяное эмбарго", - пишет эксперт.

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