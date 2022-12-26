"Финам" повысил рейтинг акций Amazon до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $99,24 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,4%.

"Существенное снижение котировок бумаг Amazon в последние недели вернуло им привлекательность. В текущем году капитализация эмитента оказалась под давлением замедления роста выручки и ухудшения рентабельности. Мы считаем, что в следующем году инициативы по повышению эффективности вкупе с контролем над капитальными расходами позволят компании улучшить рентабельность и вернуть свободный денежный поток к положительным значениям", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

Amazon.com Inc. - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары, предоставляет сервисы сторонним продавцам для реализации их товаров. Кроме того, Amazon является крупным игроком на рынке облачных решений, владеет популярной стриминговой платформой Twitch, создает собственную электронику и снимает шоу и кино для подписочного сервиса Amazon Prime Videos.

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