Риски снижения рынка акций США в 2023г высоки - БКС Экспресс

Риски продолжения снижения американского рынка акций в 2023 году сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Год на американском рынке акций завершается крайне слабо, потери ведущих бенчмарков составляют 9-33%. Относительную стабильность демонстрировал индустриальный Dow Jones, а основное давление в 2022 году испытал высокотехнологичный Nasdaq (и многие бумаги "компаний роста" потеряли по 50-70%). Индекс широкого рынка S&P 500 начал 2022 год обновив исторический максимум над 4800 пунктах, а далее весь год скатывался, не выходя за пределы падающего тренда. В итоге рынок отброшен на два года назад - осенью индекс был под 3500 пунктами, а на отскоке смог достать лишь 4100 пунктов, где ожидаемо вновь развернулся вниз. Годовой нисходящий тренд рынка акций сохраняется, и в новом сезоне риск очередного сваливания на минимумы остается высоким", - пишет аналитик в обзоре.

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