"Открытие Инвестиции" рекомендует "покупать" акции Магнита

Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции "Магнита" с прогнозной стоимостью 5940 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35%от текущего уровня, сообщается в материале.

"Бизнес продуктового ритейла исторически демонстрирует высокую устойчивость к кризисным явлениям в экономике. В первую очередь это связано с низкой эластичностью спроса на товары повседневного пользования - потребители продолжают их покупать даже несмотря на рост цен. По той же причине розничные ритейлеры способны довольно эффективно перекладывать инфляционные издержки на плечи рядовых потребителей, - отмечают эксперты "Открытие Research". - Лидирующие позиции эмитента позволяют расти быстрее рынка, также бумаги обладают значительным дивидендным потенциалом".

Обращают внимание аналитики и на возможные риски:

- усугубление геополитических рисков и затягивание сроков проведения СВО в перспективе может оказать негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом и акции "Магнита" в частности;

- снижение платежеспособного спроса на фоне затяжной рецессии и следующими за ней ростом безработицы и сокращением реальных доходов граждан в условиях высокой конкуренции может негативно сказаться на темпах роста розничных сетей;

- сложности с восстановлением дивидендных выплат на фоне зарубежной прописки некоторых акционеров.

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