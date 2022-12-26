Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан - "Открытие Инвестиции"

Текущий потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль укреплял свои позиции в понедельник. В первой половине дня доллар снижался до 67,84 руб./$1, а евро до 72 руб./EUR1. Как минимум можно говорить о двух факторах поддержки. Во-первых, продолжаются налоговые платежи, а во-вторых, ситуация на нефтяном рынке улучшается для поставщиков. К концу текущей недели поддержка рубля ослабнет, но может начать работать фактор выводимых из европейских депозитариев средств. Поэтому потенциал укрепления "россиянина" еще не исчерпан", - пишет Кочетков в комментарии.

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