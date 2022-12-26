Sber CIB рекомендует покупать акции Московской биржи с целью 119 руб

Sber CIB рекомендует покупать акции "Московской биржи" с целевой ценой 119 руб. за штуку на конец 2023г, говорится в материале аналитиков инвестбанка.

"Акции "Московской биржи" с начала 2022г снижались вместе с другими бумагами финансового сектора. С уходом иностранных инвесторов с российского рынка оборот торгов на бирже уменьшился. Тем не менее, мы полагаем, что на фоне роста ставок "Московской бирже" удалось заработать рекордно высокую прибыль в 2022г, и это должно поддержать котировки её акций", - пишут эксперты.

"Московская биржа" смогла в значительной степени компенсировать снижение объёма торгов за счёт введения новой тарификации, подчеркивается в комментарии. В 2022г процентные доходы биржи существенно выросли на фоне повышения ставки ЦБ РФ. Аналитики считают, что высокие процентные доходы могут сохраниться и в дальнейшем.

"Продолжающийся приток частных инвесторов и политика регулятора, нацеленная на развитие внутреннего финансового рынка, создают благоприятные предпосылки для бизнеса биржи в будущем, - считают в Sber CIB. - Коррекция на рынке акций в 2022г на фоне роста финансовых показателей обеспечивает привлекательные оценочные мультипликаторы. Ожидаем, что компания возобновит дивидендные выплаты в 2023г, доходность может составить 6%".

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