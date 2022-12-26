"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ДВМП с целью 42 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) с целевой ценой 42 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29%, стоп-приказ: 30 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Переориентация на Восток, развитие портовой инфраструктуры и запуск новых логистических цепочек, по мнению аналитиков, должны привести к существенному росту грузопотока в ближайшие месяцы и годы.

"С точки зрения технического анализа локальный уровень поддержки 32,61 руб. пока что не пускает цену ниже. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 30 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,71", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - одна из крупнейших российских судоходных компаний. Является одним из главных бенефициаров проходящей трансформации и адаптации российской экономики.

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