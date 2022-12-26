Риски ослабления рубля до 71 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ослабления рубля до 71 руб./$1 пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль под конец минувшей недели смог укрепиться в связи с усилившейся продажей валюты экспортерами в рамках налогового периода, - напоминают эксперты. - В понедельник курс USD/RUB находится около 69,6 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По итогам понедельника рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Ослаблению рубля могут способствовать и дальнейшие заявления Минфина о возможном возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила. В связи с этим риски роста курса USD/RUB к 71 руб./$1 пока сохраняются. Дальнейшая динамика рубля будет определяться процессом восстановления экспортных поступлений РФ".

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