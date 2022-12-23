БКС Экспресс нейтрально оценивает перспективы акций ФосАгро в 2023г

Аналитики БКС Экспресс нейтрально оценивают перспективы акций "ФосАгро" в 2023г, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "ФосАгро" запомнились инвесторам в 2022г наиболее сильной динамикой среди всех наиболее ликвидных акций российского рынка. Бумаги с начала года прибавили около 5%, в то время как остальные акции торгуются в существенном минусе. Причиной устойчивости "ФосАгро" стала благоприятная конъюнктура на рынке удобрений, а также тот факт, что из-за значимости компании для мировой продовольственной безопасности сектор не попал под санкционные ограничения", - пишут аналитики.

Компания во II полугодии 2022г вернулась к выплате дивидендов, дивдоходность бумаг составил 16,4% - вблизи максимальных для рынка уровней, отмечается в комментарии.

Ожидания экспертов по акциям "ФосАгро" на 2023г нейтральные: "Компания выигрывает от ослабшего к концу года рубля, но есть риски снижения цен на удобрения. Наша рекомендация - "держать" с целью 6600 руб. на горизонте года".

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