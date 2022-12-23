"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на июнь 2023г на уровне HKD12,73 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life Insurance, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Продолжающееся расширение численности среднего класса в КНР, постепенное старение населения и реализация правительством инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в стране. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, мы ожидаем, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций. В то же время после существенного удорожания в последние недели акции China Life, на наш взгляд, уже исчерпали потенциал роста и выглядят справедливо оцененными".

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР. China Life является лидером в сегменте страхования жизни в Поднебесной, а также занимается медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев.

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