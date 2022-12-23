БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали

Аналитики БКС Экспресс подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" в ожидании дальнейшего восстановления финансовых показателей эмитента и мировых цен на сталь.

Ранее эксперты инвесткомпании провели вебинар "Акции Северстали: чего ждать инвестору? с начальником управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Владимиром Залужским.

"Мы не исключаем возобновления дивидендных выплат в 2023 году, учитывая желание компании сохранить листинг, низкую долговую нагрузку, нормализацию бизнеса и потенциальный рост цен на сталь, что делает эмитента одним из наших фаворитов среди металлургов. Прогнозируем дивидендную доходность не менее 10% и потенциал роста котировок более 30%", - заключают аналитики в материале инвестиционной компании.

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