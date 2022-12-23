"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 2900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 2900 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 2239 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты обращают внимание на одобрение Советом директоров "Самолета" новой программы долгосрочной мотивации сотрудников на 2023-2025 годы. Она предполагает выплату сотрудникам долгосрочной части вознаграждения, привязанной к стоимости акций компании, при достижении ряда KPI, ключевым из которых является рост капитализации. Число участников расширено более чем на 50% по сравнению с ранее действовавшей программой.

"С точки зрения технического анализа бумага двигается в рамках бокового тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2239 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76", - указывают аналитики "Финама".

ГК "Самолет" является одним из крупнейших застройщиков в России. Компания осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию и реализацию готового объекта недвижимости.

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