.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль - Инвестбанк Синара
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 декабря 2022 года 12:37
Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль - Инвестбанк Синара
Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Минфин России может начать в 2023г закупки валюты (в первую очередь юаня), если дополнительные нефтегазовые доходы превысят базовый уровень, установленный бюджетным правилом. Антон Силуанов подтверждает, что в следующем году, если цены приемлемы, а ожидания выше 8 трлн руб., Минфин будет выходить на рынок. По нашим оценкам, в следующем году цена Urals в среднем выше $70/барр. обеспечит дополнительные нефтегазовые доходы. Они окажутся выше 8 трлн руб. Дополнительный спрос Минфина на валюту может увеличить давление на рубль, как мы уже видели в ходе применения ведомством механизма бюджетного правила в 2018-2021гг. Мы подтверждаем наш средний прогнозный курс на 2023г USD/RUB 67 руб./$1, с постепенным ослаблением до 72 руб./$1", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
23 декабря 2022 года 18:45
Аналитики Sber CIB позитивно оценивают перспективы акций "Мечела" и "Распадской", но рекомендуют инвесторам соблюдать осторожность при выборе момента для покупки, сообщается в материале инвестбанка. "Мечел" является бенефициаром относительно высоких цен на коксующийся уголь, которые, хоть и... читать дальше
.23 декабря 2022 года 18:21
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на июнь 2023г на уровне HKD12,73 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life... читать дальше
.23 декабря 2022 года 18:01
Драйверов для роста котировок акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе нет, но долгосрочная оценка в целом положительная, считают аналитики БКС Экспресс. "Бумаги "Газпрома" в 2022 году были постоянно на слуху. В I полугодии инвесторы ожидали рекордных дивидендов. "Нервы потрепали" рекомендация... читать дальше
.23 декабря 2022 года 17:40
Аналитики БКС Экспресс подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" в ожидании дальнейшего восстановления финансовых показателей эмитента и мировых цен на сталь. Ранее эксперты инвесткомпании провели вебинар "Акции Северстали: чего ждать инвестору? с начальником управления по... читать дальше
.23 декабря 2022 года 17:20
Разблокировка активов в европейских депозитариях позитивна для Московской биржи, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB Министерство финансов Бельгии в четверг выдало лицензию на "размораживание" заблокированных активов Euroclear, которая будет действовать до 7 января 2023 года включительно,... читать дальше
.23 декабря 2022 года 17:00
Риски сохранения нисходящего движения индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе при их положении ниже 2150 и 1000 пунктов соответственно пока остаются, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "У индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе может не появиться значимых... читать дальше
.23 декабря 2022 года 16:37
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Мы оцениваем отчетность Micron за четвертый квартал уходящего финансового года негативно. Текущие результаты и пессимистические... читать дальше
.23 декабря 2022 года 16:12
Валютный рынок, возможно, вернется к более оптимистичной оценке перспектив курса рубля в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в конце текущей рабочей недели развивает восходящую коррекцию от минимумов с апреля к доллару... читать дальше
.23 декабря 2022 года 15:46
Возможно продолжение снижения цены акций CarMax Inc. на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Чистая прибыль CarMax по итогам 3К22 составила $0,24 на акцию, выручка - $6,51 млрд. Оба показателя оказались ниже ожиданий рынка ($0,65 и $7,16 млрд соответственно). На наш... читать дальше
.23 декабря 2022 года 15:25
Аналитики БКС Экспресс сохраняют позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Positive Technologies, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции компании завершают год в хорошем плюсе, против минуса по индексу Мосбиржи и отраслевого индекса информационных технологий. Они также вошли в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.