Нефтяные цены, вероятно, закончат торги недели в "зеленой зоне" - "Финам"

Нефтяные цены, вероятно, закончат торги текущей недели в "зеленой зоне", полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Это будет вторая подряд неделя восстановления после сильной ценовой просадки в начале декабря. К пятнице недельный прирост Brent составляет около 3%. В качестве фактора поддержки цен в середине недели выступила статистика из США, которая показала, что запасы нефти в стране снизились на 5,89 млн баррелей, что оказалось значительно выше прогноза в 1,66 млн баррелей. Подъем нефтяных цен мог бы быть и выше, но пока нет ясности с развитием ситуации с COVID-19 в Китае, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - На прошлой и на этой неделе котировки нефти марки Brent "стучались" снизу в ближайшее сопротивление в районе $83 за баррель. Новостной фон пока не дает поводов пройти этот рубеж. Но если у покупателей хватит сил преодолеть указанное сопротивление, то следующей целью роста станет отметка $90 за баррель".

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