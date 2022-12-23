Котировки золота в 1П23 могут закрепиться выше $1900/унц. - "Велес Капитал"

Котировки золота в I полугодии 2023г могут закрепиться выше $1900 за тройскую унцию, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Цены на золото в марте 2022г на фоне вспышки геополитической напряженности поднимались выше $2000/унц., но быстро скорректировались вниз, - напоминает эксперт. - Котировки до начала ноября развивали среднесрочное снижение, которое приостановили у минимумов с марта 2020г. Драгоценный металл не пользовался спросом, несмотря на разгар мировой инфляции и геополитическую напряженность. Экономические факторы в 2023г, однако, могут увеличить привлекательность золота".

Так, инфляция в США и еврозоне, скорее всего, останется высокой и, возможно, еще не достигла своего пика, что предвещает стагфляционные тенденции и может обеспечить возвращение инвестиционного спроса на золото в качестве защитного актива, полагает эксперт. Спрос на золото в Китае и Индии при этом, вероятно, останется высоким, а в КНР будет расти по мере снятия антиковидных ограничений.

На взгляд аналитика, сдержанное ужесточение денежно-кредитной политики в США также способствует снижению доходности гособлигаций, что позитивно для золота, не дающего фиксированной доходности.

"При бычьем сценарии с учетом обозначенных выше факторов цена на золото в перспективе ближайшего полугода может закрепиться выше $1900/унц. и стремиться в район $1950-2000/унц. Подтверждающим сигналом для покупателей станет стабилизация выше $1810/унц.", - прогнозирует Кожухова.

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