Сильное изменение цены нефти до конца 2022г маловероятно - БКС Экспресс

Сильные движения котировок нефти марки Brent от текущего уровня до конце 2022 года маловероятны, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Утром пятницы отмечается процентный подъем к $82 за баррель. Скорее всего, до конца текущего года стоимость контракта не уйдет очень далеко от текущих уровней, а основные баталии будут уже в начале 2023 года прояснится эпидемиологическая картина в КНР и готовность властей продолжать смягчение антиковидных барьеров, в Штатах нужно будет восполнять стратегические резервы сырья. Да и жесткая геополитика никуда не ушла. Ориентир по нефти марки Brent - вверх на $90 за баррель", - пишет аналитик в обзоре.

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