Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время нет - ПСБ

Идей для уверенного роста котировок нефти в настоящее время не видно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent в четверг не смогли закрепиться на повышенных уровнях в отсутствие явных для этого факторов. Надежды на открытие Китая, а значит, возврат к наращиванию спроса на энергоносители - сейчас основная идея в нефти. Но сдерживающим фактором выступают риски рецессии в развитых экономиках и период затягивания высоких долларовых ставок. Перед выходными идей для роста цен на нефть особо нет, поэтому цена нефти марки Brent может вернуться в район $80-82 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

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