"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $23,5 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Pinterest с начала июня принесли инвесторам доходность порядка 25%, значительно обогнав по динамике индекс S&P 500. В середине декабря акции достигли своей целевой цены $26,65, однако рост происходил на фоне понижения прогнозов по основным финпоказателям. Это привело к тому, что сейчас Pinterest переоценена относительно своих аналогов по форвардным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA EV/S на 2023 год. Акции сослужили хорошую службу инвесторам, но теперь, исходя из фундаментального анализа, апсайд у них отсутствует", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Pinterest - американская компания, создатель одноименного фотохостинга с элементами социальной сети и платформы e-commerce. Основным источником выручки являются рекламные доходы.

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