Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160п в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2160 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в четверг повторил траекторию движений среды. В течение сессии мы видели колебания в обе стороны, но закрытие вновь проходило с околонулевым результатом. Индекс Мосбиржи остался в районе 2120 пунктов. Несмотря на итоговое укрепление рубля, массового выхода из акций экспортеров не происходило и, вероятно, в ближайшее время не будет, так как прошедшая ранее волна девальвации не в полной мере была учтена в ценах. Обороты торгов в акциях относительно предыдущих дней начали снижаться, несмотря на сохраняющуюся волатильность валютного рынка. Эта тенденция в ближайшие сессии сохранится. Торговая активность участников в предновогодние дни будет пониженной. К тому же в следующий понедельник ключевые фондовые и товарные рынки мира будут закрыты, - пишет аналитик инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. В качестве базового сценария на ближайшие дни предполагали переход в фазу боковой консолидации. В данный момент этот расклад остается актуальным. Новый коридор может быть около 2100-2160 пунктов".

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