"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций ВТБ до 0,02 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций ВТБ до 0,02 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для бумаг банка была при этом сохранена экспертами.

"Появилась информация, что ЦБ РФ заключил договор о продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей (это 0,6х от балансовой стоимости чистых активов). Сделка закроется до 31 декабря 2022 года, если ВТБ выполнит обязательства по оплате. На фоне этого котировки акций ВТБ выросли более чем на 3%. Напомним, по нашим расчетам, поглощение должно было состоятся по оценке 0,3-0,4х за капитал, - пишут аналитики в комментарии. - Поглощение банка "Открытие" должно помочь ВТБ улучшить вопрос с достаточностью капитала. Мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг ВТБ. Но из-за того, что сделка состоится по более высокой цене, понижаем ориентир до 0,02 руб. Потенциал роста составляет около 20%".

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