Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов ЛСР серии 001P-08 - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-08 (риск: умеренный; инвестиционный горизонт: 1 год, рекомендуемая доля в портфеле: 5%), считают аналитики "Открытие Инвестиции".

Ориентир доходности выпуска - не выше 12,63% годовых. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость бондов - 1 тысяча рублей. Объем размещения выпуска может составить 5 млрд рублей.

"По нашим расчетам, ориентир по размещаемым облигациям предполагает премию к справедливому рыночному уровню в размере порядка 100 б.п." - указывают эксперты "Открытие Research".

"Компания демонстрирует высокие показатели рентабельности (28,9% по LTM EBITDA за I полугодие 2022 года) и сохраняет существенную долю собственного капитала в активах (25,1% на I полугодие 2022 года). Постепенное замещение корпоративного долга проектными кредитами должно способствовать снижению чистого корпоративного долга в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии.

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