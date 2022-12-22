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22 декабря 2022 года 16:59
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов ЛСР серии 001P-08 - "Открытие Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-08 (риск: умеренный; инвестиционный горизонт: 1 год, рекомендуемая доля в портфеле: 5%), считают аналитики "Открытие Инвестиции". Ориентир доходности выпуска - не выше 12,63% годовых. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость бондов - 1 тысяча рублей. Объем размещения выпуска может составить 5 млрд рублей. "По нашим расчетам, ориентир по размещаемым облигациям предполагает премию к справедливому рыночному уровню в размере порядка 100 б.п." - указывают эксперты "Открытие Research". "Компания демонстрирует высокие показатели рентабельности (28,9% по LTM EBITDA за I полугодие 2022 года) и сохраняет существенную долю собственного капитала в активах (25,1% на I полугодие 2022 года). Постепенное замещение корпоративного долга проектными кредитами должно способствовать снижению чистого корпоративного долга в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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