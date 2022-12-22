"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Disney с целью $105

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт ы отмечают, что в четверг ожидается публикация данных по ВВП США за III квартал 2022 года. Если данные выйдут лучше прогнозов, вероятно общее движение по рынку акций в сторону роста.

"С технической точки зрения попытка пробить уровень поддержки в районе $86,2 пока не увенчалась успехом. Вероятно, данный уровень могут начать выкупать. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $82 риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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