Инфляция в 2023гя. вероятно, составит около 6,8% - Райффайзенбанк

Инфляция в 2023г превысит целевой уровень ЦБ РФ и может составить около 6,8%, полагают аналитики Райффайзенбанка.

По мнению экспертов, по итогам 2022г инфляция может остаться вблизи текущих уровней - в прогнозе Райффайзенбанка заложено замедление до 12,0% г/г. В 2023г, при прочих равных, ценовая динамика может оказаться более умеренной.

"Однако в то же время, в условиях происходящей трансформация экономики (удорожание издержек и их перенос в цены потребителей, возможный точечный дефицит товаров, зависящих от импорта), инфляция, скорее всего, превысит целевой уровень ЦБ (4% г/г). Основной сдерживающий эффект на рост цен должно оказать ослабленное потребление и возникший консерватизм в потребительских привычках. Ограниченный экспортный потенциал может также способствовать росту предложения для отдельных товаров. В 2023г мы ожидаем инфляции на уровне 6,8% г/г", - прогнозируют в Райффайзенбанке.

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