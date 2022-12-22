.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции ЛУКОЙЛа выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат - "Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 декабря 2022 года 10:41
Акции ЛУКОЙЛа выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат - "Мои Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Котировки акций российских нефтяных компаний, включая "ЛУКОЙЛ", за последний месяц не показали значительного роста, несмотря на ослабления рубля, на фоне сохранения неопределенности относительно введения ограничений на стоимость нефти. Мы писали о привлекательности металлургического сектора по сравнению с сектором нефти и газа. Однако "ЛУКОЙЛ" выглядит интересно по мере приближения к следующему объявлению дивидендных выплат, которое, возможно, состоится уже в апреле. Акции компании также могут оказаться привлекательными в январе-феврале на фоне потенциального роста нефти после ожидаемого замедления COVID в Китае", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
22 декабря 2022 года 10:55
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США: - Индекс опережающих экономических индикаторов в США за ноябрь; - ВВП США за третий квартал 2022 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.22 декабря 2022 года 10:26
Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики Sber CIB. "Доходности на рынке ОФЗ в среду изменялись в диапазоне плюс-минус 5 б.п. С одной стороны, аукционы Минфина прошли успешно, а недельная инфляция... читать дальше
.22 декабря 2022 года 10:13
Вероятна стабилизация цен ОФЗ около достигнутых уровней в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Продолжившееся в среду ослабление рубля оказало нейтральное влияние на рынок ОФЗ. Доходность индекса гособлигаций RGBI осталась 9,23%. Поддержку котировкам ОФЗ... читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:57
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг ростом в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2120-2135 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи... читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:43
Падающий рубль и растущая нефть окажут слабую поддержат российскому рынку акций на торгах в четверг, сильный рост индекса Мосбиржи маловероятен, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Внешний фон перед открытием торгов сложился... читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:33
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $82-83 за баррель в четверг, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цена на нефть марки Brent в среду перевалила за $80 за баррель. Позитивные настроения обусловлены неплохими статданными по запасам в США... читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:19
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к верхней границе бокового диапазона 2100-2160 пунктов на торгах в четверг, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Обороты торгов на рынке акций в последние сессии держатся на уровне более 30 млрд руб., что в текущей ситуации можно считать... читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:18
Фондовые индексы США в среду выросли максимально за 2 недели. Фондовые индексы крупнейших стран АТР уверенно повышаются в ходе торгов в четверг. Нефть дорожает утром в четверг. читать дальше
.22 декабря 2022 года 09:06
Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики БКС Экспресс . "Цены на нефть в среду подросли, позитивно реагируя на статистику из США. Благоприятный сентимент также поддерживали надежды на открытие Китая после затяжных карантинов, подкрепляемые нулевой... читать дальше
.21 декабря 2022 года 19:00
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nike Inc. до $131 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем результаты Nike за II кв. 2023 финансового года. Несмотря продолжающийся рост запасов при сокращении потребителями расходов на дискреционные товары,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.