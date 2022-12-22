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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Акции ЛУКОЙЛа выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат - "Мои Инвестиции"
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22 декабря 2022 года 10:41

Акции ЛУКОЙЛа выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат - "Мои Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа" выглядят интересно в ожидании объявления следующих дивидендных выплат, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Котировки акций российских нефтяных компаний, включая "ЛУКОЙЛ", за последний месяц не показали значительного роста, несмотря на ослабления рубля, на фоне сохранения неопределенности относительно введения ограничений на стоимость нефти. Мы писали о привлекательности металлургического сектора по сравнению с сектором нефти и газа. Однако "ЛУКОЙЛ" выглядит интересно по мере приближения к следующему объявлению дивидендных выплат, которое, возможно, состоится уже в апреле. Акции компании также могут оказаться привлекательными в январе-феврале на фоне потенциального роста нефти после ожидаемого замедления COVID в Китае", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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