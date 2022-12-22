Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг ростом на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг ростом в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2120-2135 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с повышением. Позднее не исключена новая попытка коррекционного подъема указанного индекса в район 2140-2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2110, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2140, 2150 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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