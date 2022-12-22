Сильный рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг маловероятен - "Алор Брокер"

Падающий рубль и растущая нефть окажут слабую поддержат российскому рынку акций на торгах в четверг, сильный рост индекса Мосбиржи маловероятен, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Внешний фон перед открытием торгов сложился позитивный. Кроме падающего рубля, рынок акций поддержит растущая нефть, а также подорожавшие промышленные и драгоценные металлы. Однако на сильный рост индекса Мосбиржи мы не рассчитываем, среднесрочный боковик с тенденцией к снижению останется в силе", - пишет эксперт инвесткомпании.

По мнению Антонова, стоит обратить внимание на акции золотодобытчиков, которые сейчас наиболее сильно откликаются на снижение курса рубля. Золото в четверг утром растет на треть процента, и бумаги сектора вновь могут быть "лучше рынка".

Также эксперт отмечает, что в свете слабости рубля спекулятивно интересны акции металлургов, за исключением "ММК", который пока не хочет платить дивиденды. Осторожно, по оценке Антонова, нужно смотреть и на "Норникель": сопротивление в 15 тысяч рублей очень близко, и бумага может пойти вниз в любой момент.

Указывает аналитик и что под давлением будут "Газпром" и "НОВАТЭК". Из-за мягкой погоды стоимость газа в Европе продолжает снижаться, сверху вниз приближаясь к отметке $1000 за тысячу кубов. "Ждем прихода мороза, а вместе с ним роста цены этих бумаг, особенно "НОВАТЭКа", - пишет он.

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