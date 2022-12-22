Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2160п на торгах в четверг - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к верхней границе бокового диапазона 2100-2160 пунктов на торгах в четверг, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Обороты торгов на рынке акций в последние сессии держатся на уровне более 30 млрд руб., что в текущей ситуации можно считать результатом выше среднего. Но, возможно, уже с четверга торговая активность начнет постепенно снижаться. Единственным сильным триггером для повышенных колебаний остается лишь фактор сильных движений в рубле. В остальном поток корпоративных событий уже на следующей неделе сильно снизится, - пишет аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи после резкого отскока вторника в качестве базового сценария на ближайшие дни мы предполагали переход в фазу боковой консолидации. В данный момент этот расклад остается актуальным. Например, новый коридор может быть около 2100-2160 пунктов. Конкретно в четверг есть шансы попытаться пройти к его верхней границе на фоне отскочивших цен на нефть".

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