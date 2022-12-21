Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nike до $131

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nike Inc. до $131 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем результаты Nike за II кв. 2023 финансового года. Несмотря продолжающийся рост запасов при сокращении потребителями расходов на дискреционные товары, наличие лояльной базы покупателей и сильные бренды позволяют компании наращивать продажи. Продукция Nike пользуется спросом у потребителей с доходами выше среднего, которые менее чувствительны к росту цен на продукты питания и топливо, и менее склонны сокращать дискреционные расходы. Кроме того, некоторые франчайзинговые бренды, например Jordan, продаются практически без уценок. Хорошо развитый канал прямых продаж обеспечивает более высокую валовую маржу, а также повышает лояльность клиентов", - пишет аналитик Севак Араратян.

Эксперт ожидает, что смягчение санитарных ограничений в Китае и нормализация ситуации с поставками и запасами будут способствовать значительному росту продаж и валовой маржи. Араратян рассчитывает, что все большее количество товаров будет продаваться по полной цене, а развивающийся бизнес по продажам цифровых активов обеспечит доходы компании сильным драйвером роста в ближайшие два года.

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