"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям SPDR S&P Bank ETF с целевой ценой $53,9 на декабрь 2023г, что предполагает апсайд 22,4%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Американские банки весьма уверенно проходят через сложный для экономики страны период. Их прибыль демонстрирует стабильный рост в поквартальном выражении в текущем году, а в III квартале смогла выйти в небольшой плюс и в годовом выражении. При этом мы сохраняем осторожно позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор Штатов. Акции биржевого фонда SPDR S&P Bank ETF, инвестирующего в акции американских финкомпаний, заметно подешевели с начала года и, мы считаем, обладают неплохим потенциалом роста", - пишет эксперт.

SPDR S&P Bank ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S&P Banks Select Industry Index и инвестирующий в акции американских финансовых компаний. В состав фонда входят бумаги 99 эмитентов, фокус при этом делается на региональные банки США, на них приходится почти 75% вложений.

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