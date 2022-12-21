Рубль пока остается под давлением - БКС Экспресс

Курс рубля, несмотря на позитивный внешний фон, пока остается под негативным воздействием постепенного сокращения экспорта и увеличения импорта, что нарушает рыночный баланс спроса на инвалюту и ее предложения, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

Китайский юань (CNY/RUB) повышается в паре с рублем слабее, чем американская валюта из-за снижения юаня на мировом рынке, отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.