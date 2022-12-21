"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $64,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $47,45, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"21 декабря Micron Technology опубликует финансовые результаты, ожидается роста выручки до $4,15 млрд и прибыли на акцию $-0,0114. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага формирует боковой канал. При открытии длинной позиции на 7,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $47,45 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - американский производитель компьютерной памяти и систем хранения компьютерных данных, включая динамическую оперативную память, флеш-память и USB-накопители. Потребительские товары компании продаются под брендами Crucial и Ballistix. Micron и Intel Corp. совместно создали IM Flash Technologies, которая производит флеш-память NAND.

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