"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 98000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Транснефти" с целью 98000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 79700 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Транснефть" нарастила экспорт нефти по магистральным трубопроводам на 20% и через морские порты на 25% за 11 месяцев 2022 года, что безусловно положительно отразится на операционных показателях компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от локального уровня поддержки после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью 98000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 79700 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством; оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

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