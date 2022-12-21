Freedom Finance Global снизил рекомендацию для акций General Mills до "продавать"

Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций General Mills Inc. с держать" до "продавать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $73 за штуку была при этом сохранена экспертами.

"General Mills представила результаты за второй квартал 2023 финансового года. Выручка производителя фасованных продуктов питания оказалась практически на уровне консенсуса FactSet, а прибыль не оправдала ожиданий. При этом менеджмент повысил прогнозы на весь финансовый год, - указывает старший аналитик Севак Араратян. - Если в первом квартале текущего финансового года ухудшение показателей было обусловлено в первую очередь продажей зарубежных активов, то на этот раз оно объясняется чистым падением объемов реализации из-за высоких цен. Несмотря на оптимистичные комментарии и прогнозы, мы считаем, что позиция эмитента может пошатнуться по мере ужесточения денежно-кредитной политики и усиления рецессии, и не можем игнорировать значительное ухудшение финансовых результатов в сегменте кормов для домашних животных".

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