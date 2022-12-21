Ослабление рубля приближается к своему пику - "Открытие Инвестиции"

Ослабление рубля приближается к своему пику, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Увеличение темпов ослабления рубля на текущей неделе может быть обусловлено давлением на российскую валюту бюджетных расходов как регионального, так и федерального уровня, - допускает эксперт. - Традиционно значительная доля расходов осуществляется в IV квартале каждого года. Если судить по 2021г, то доля расходов в последней квартальной четверти года составила 34%, или 8,47 трлн руб. При этом именно на декабрь приходилось 19,5% расходов".

По мнению Шульгина, сейчас ключевой вопрос в том, насколько существенно сможет ослабнуть рубль до конца года и возможна ли коррекция.

"Ловить "падающий нож" - дело неблагодарное. Пока можем отметить, что в декабре спот-курс USD/RUB на каждом объёме, который превышал 20 млрд рублей в час, снижался, что мы можем объяснить подключением к продажам валюты экспортёров. Однако 21 декабря мы впервые в этом месяце наблюдаем ситуацию, когда на объёме свыше 20 млрд руб. в час рубль слабел. Пожалуй, это указывает на то, что пока спрос на валюту не выдохся, однако котировки валютных свопов подают первые робкие признаки того, что рублёвая ликвидность начинает истощаться. Это пока нельзя интерпретировать в качестве сигнала прекращения ослабления рубля, но мы можем предположить, что формирование пика ослабления рубля не за горами", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.