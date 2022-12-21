"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 400 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на горизонте года около 22% с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По оценке экспертов, "Роснефть" остается одной из наименее уязвимых российских нефтяных компаний к эмбарго и "потолку" на российскую нефть. Поставки нефти в адрес азиатских покупателей за 9 мес. 2022г выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей.

"Кроме поставок нефти по трубопроводу в Европу и Китай, Роснефть претендует на звание одного из крупнейших экспортёров газа, - отмечается в комментарии. - Доля газа в общей добыче углеводородов компании активно растет и уже достигла 23%. Пока "Роснефть" вынуждена основную часть газа продавать на внутреннем рынке, который низкомаржинален. При реализации газа на Восток в полном объёме, Роснефть может получить дополнительные 18% к EBITDA".

По мнению стратегов инвесткомпании, покупка акций "Роснефти" выглядит интересной. Флагманский "Восток ойл" - основной фактор долгосрочной привлекательности компании. Ко всему этому, "Роснефть" продолжает стабильно выплачивать дивиденды. Дивидендная доходность за второе полугодие 2022г может составить 5,35%.

Эксперты отмечают в качестве рисков трубопровод "Дружба", по которому компания поставляет нефть в Европу. С одной стороны, "Роснефть" не зависит от морских перевозок, на которые наложены санкции. С другой, при остановке трубы компания теряет около 20% экспортируемой нефти, подчеркивается в комментарии.

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