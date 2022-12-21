"Префы" Сургутнефтегаза пока не отыграли масштабное недельное падение курса рубля - "Алго-Капитал"

Привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" пока не отыграли масштабное недельное падение курса рубля, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Дивидендные бумаги "Сургутнефтегаз-ап" пока не отыграли в должной мере масштабное недельное падение курса рубля. Размер дивидендов на указанные акции сильно зависит от этого фактора, поскольку эмитент имеет крупные накопления, номинированные в иностранной валюте. В случае дальнейшего движения курса доллара к уровню конца прошлого года (74,68 руб./$1) вполне логично ожидать активизацию спроса в указанных бумагах", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.